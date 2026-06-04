कागजों में ही झुलस रहा हीट एक्शन प्लान, जनता खुद लड़े गर्मी से लड़ाई

तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बावजूद बीकानेर का हीट एक्शन प्लान अब भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है। शहर को गर्मी, जल संकट, जलभराव और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए जिन व्यवस्थाओं की जरूरत है, उनमें से अधिकांश या तो अधूरी हैं या फिर धरातल पर नजर ही नहीं आतीं। हालात यह हैं कि भीषण गर्मी में आमजन के लिए पूरे शहर में सिर्फ दो स्थानों पर अस्थायी टैंट लगाए गए हैं, जबकि प्रस्तावित कूलिंग स्टेशन अब तक शुरू नहीं हो सके हैं।