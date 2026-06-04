देशभर में चर्चा में रहे तिरुपति लड्डू विवाद की जांच बीकानेर तक पहुंची, ED की रेड में क्या सामने आया?

बीकानेर। देशभर में चर्चा में रहे तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद (लड्डू) में कथित रूप से मिलावटी घी की सप्लाई मामले की जांच अब बीकानेर तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने शहर के कोयला गली क्षेत्र स्थित घी कारोबारी मोहनलाल आशीष कुमार अग्रवाल से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर वित्तीय लेन-देन, कारोबारी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डाटा की पड़ताल की। कार्रवाई के बाद शहर के कारोबारी हलकों में दिनभर चर्चाओं का दौर चलता रहा।