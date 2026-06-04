Bikaner: मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले; डामर संकट के कारण सिर्फ सबसे खराब सड़कों का ही होगा पेचवर्क

सर्किट हाउस में मंत्री झाबर सिंह खर्रा आमजन से उनकी समस्याओं से संबंधित पत्र और ज्ञापन प्राप्त कर रहे थे। उसी समय एक फरियादी अपनी मांग लेकर मंत्री के समक्ष पहुंचा और कहा कि बीडीए में उनका जायज काम भी नहीं हो रहा है। पत्रावलि भी गुम कर दी गई। पट्टा नहीं बन पा रहा है। इस दौरान फरियादी गोपाल ने आरोप लगाया कि बीडीए में काम के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। इस पर फरियादी और मंत्री में बहस हो गई। पास बैठे विधायक जेठानन्द व्यास ने स्थिति संभाली और फरियादी को काम होने का आश्वासन दिया। इस दौरान एकबारगी माहौल गर्मा गया।