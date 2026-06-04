रेल मदद पोर्टल पर चार हजार से अधिक शिकायतें, औसत 15 मिनट में समाधान भी

बीकानेर रेल मंडल पर यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल के दिशा- निर्देशन में रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान स्टेशन व ट्रेन में होने वाली असुविधा और शिकायतों के शीघ्र समाधान करने के लिए रेल मदद पोर्टल पर भी यात्रियों की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। रेल यात्री अपनी यात्रा के दौरान मोबाइल एप, वेबसाइट, एसएमएस,139 हेल्पलाईन, ई-मेल, सोशल मीडिया सहित अन्य सभी माध्यमों से रेल मदद पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। सभी शिकायतें एक ही जगह पर रेल मदद पोर्टल पर प्राप्त होने से यात्रियों की शिकायतों, समस्याओं, शंकाओं के समाधान किए जा रहे है। बीकानेर रेल मंडल पर यात्रियों की शिकायत निवारण के लिए वार रूम स्थापित किया गया है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अत्याधुनिक उपकरणों से यात्रियों की शिकायतों पर निगरानी कर उनका समाधान किया जा रहा है।