Train News Rajasthan: रोज चलने वाली यह ट्रेन अब हफ्ते में केवल 3 दिन ही चल रही, कनेक्टिविटी पर ब्रेक

Train News Rajasthan: बीकानेर। बीकानेर से उत्तर प्रदेश, बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली हावड़ा लिंक ट्रेन की रफ्तार कोरोना के बाद थमी हुई है। यह ट्रेन पहले दैनिक चलती थी और अब सप्ताह में सिर्फ तीन दिन ही संचालित हो रही है। इस वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। खासकर मजदूर, प्रवासी, व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों को रेल सेवा नहीं मिल पा रही है।