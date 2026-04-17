Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 4 पुस्तकों को पढ़ने और पढ़ाने पर लगाया बैन

यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर एवं प्रारंभिक शिक्षा के संयुक्त शासन सचिव के पत्रों पर किया गया है। जिन पुस्तकों को हटाया गया है, उनमें कक्षा 9 की 'राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परम्परा', कक्षा 10 की 'राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति', कक्षा 11 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1' तथा कक्षा 12 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2' शामिल हैं। निर्देशों में कहा कि सभी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान सत्र में इन विलोपित पुस्तकों का अध्यापन पूरी तरह से बंद रहे।