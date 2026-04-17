17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 4 पुस्तकों को पढ़ने और पढ़ाने पर लगाया बैन

Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकों को पाठ्यक्रम से विलोपित कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 17, 2026

Rajasthan Education Department Big order classes 9th to 12th Four books deleted reading and teaching Ban

फोटो - AI

Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकों को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। शिक्षा विभाग ने इन चार पुस्तकों को विलोपित पुस्तकों की श्रेणी में डालकर, उसे पढ़ने और पढ़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 शुरू हुए अभी एक पखवाड़ा ही बीता है कि शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम को लेकर प्रयोग सामने आने लगे हैं।

देश के स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके बाद का भारत तथा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित सामग्री वाली पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया है। अब जिन विद्यार्थियों ने इन पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया वह ठगे से महसूस कर रहे है। हटाई पुस्तकों की जगह दूसरी पुस्तक तय नहीं की गई है। तब तक वह पढ़ाई के लिए पुस्तक का इंतजार ही करते रहेंगे।

शिक्षा विभाग के उपनिदेशक समाज शिक्षा अशोक कुमार पारीक के आदेशानुसार कक्षा 9 से 12 तक की चार पुस्तकों को पाठ्यक्रम से विलोपित कर दी गई है। सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला परियोजना समन्वयकों को स्पष्ट निर्देश है कि इन पुस्तकों का अध्ययन विद्यालयों में किसी भी स्थिति में नहीं कराया जाए।

इन इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों को कोर्स से हटाया गया

यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर एवं प्रारंभिक शिक्षा के संयुक्त शासन सचिव के पत्रों पर किया गया है। जिन पुस्तकों को हटाया गया है, उनमें कक्षा 9 की 'राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परम्परा', कक्षा 10 की 'राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति', कक्षा 11 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-1' तथा कक्षा 12 की 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2' शामिल हैं। निर्देशों में कहा कि सभी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान सत्र में इन विलोपित पुस्तकों का अध्यापन पूरी तरह से बंद रहे।

सीताराम जाट का आदेश जारी

शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इतिहास की किताबों पर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। वह कई बार राजस्थान में पढ़ाए जा रहे इतिहास की किताबों की आलोचना कर चुके हैं। जिसमें पुराने इतिहास खास कर मुगलों की बातें और आजादी के बाद बताई गई इतिहास को लेकर आपत्ति जताई थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Apr 2026 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 4 पुस्तकों को पढ़ने और पढ़ाने पर लगाया बैन

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Teacher Vacancy: राजस्थान में 9,582 शिक्षक पदों पर जल्द होगी भर्ती, थर्ड ग्रेड टीचर के पद भी शामिल

बीकानेर

Train News Rajasthan: रोज चलने वाली यह ट्रेन अब हफ्ते में केवल 3 दिन ही चल रही, कनेक्टिविटी पर ब्रेक

train news
बीकानेर

Bikaner: बालिका सैनिक स्कूल में सोफिया और व्योमिका सिंह जैसा बनने का सपना महंगा, भारी-भरकम फीस ने चौंकाया

पत्रिका फाइल फोटो
बीकानेर

Dog Attack: बीकानेर में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे को नोंच कर किया लहूलुहान, हालत गंभीर

Nokha news, Bikaner dog attack, stray dogs Rajasthan, child attacked by dogs, Panchu village incident, Rajasthan local news, dog menace rural area, Bikaner PBM hospital case, animal attack news, Rajasthan safety issue, stray dog problem India, rural Rajasthan news, dog bite incident child, village safety concern, Nokha latest news
बीकानेर

RIP Asha Bhosle : देशनोक करणी माता की अनन्य भक्त थीं आशा ताई, क्या जानते हैं राजस्थान से ये ख़ास कनेक्शन? 

Karni Mata Temple and Asha Bhosle - FILE PIC
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.