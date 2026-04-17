Bikaner Accident: पिता के साथ ही थम गईं बेटे की सांसें, ड्रेस-किताब खरीदकर लौटते वक्त तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर

एएसआइ राजूराम ने बताया कि खारिया निवासी श्रवणराम जाट ने मान्याणा में खेत काश्त कर रखा था। वह गुरुवार को बेटे मुकेश को स्कूल ड्रेस व किताबें दिलाने के लिए बाइक से नोखा आया था। दोनों किताबें लेकर वापस बाइक से खेत लौट रहे थे। इसी दौरान बुधरों की ढाणी के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटते समय बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे श्रवणराम व मुकेश दोनों की मौके पर ही मौत हो गई ।