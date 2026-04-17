कौन है राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर राजू मांजू? साथियों ने नाम रखा था ‘बिल्ला’, क्रिकेट के झगड़े से डॉन बनने तक का सफर

इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने 'मद-मार्जार' कोडनेम दिया। आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजू मांजू अपराध की दुनिया में बिल्ली की तरह दबे पांव और चालाकी से चलता था, इसलिए उसके साथी उसे 'बिल्ला' कहते थे। मार्जार- बिल्ली का संस्कृत पर्यायवाची शब्द है और मद- राजस्थान का नंबर वन गैंगस्टर बनने का उसका अहंकार। इन दोनों शब्दों को जोड़कर इस मिशन का नाम रखा गया, जिसने आखिरकार उसकी चालाकी को मात दे दी।