विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम भजनलाल का आह्वान: प्रकृति संरक्षण को बनाएं जनआंदोलन, सबकी भागीदारी जरूरी

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु में 'मिशन हरियालो राजस्थान' के तहत अधिकाधिक पौधे लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।