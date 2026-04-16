पत्नी की ‘चाल-चलन’ पर शक करता था पति, नशे में पीट-पीटकर मार डाला, टूटी चूड़ियां और खून से सनी लाठी देखकर सहम गए लोग

मृतका की पहचान मथुरा पत्नी दिनेश कुशवाहा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मथुरा की शादी साल 2011 में दिनेश के साथ हुई थी। मृतका की छोटी बहन गुड़िया ने बताया कि शादी के शुरुआती कुछ साल तो ठीक रहे, लेकिन पिछले 3 सालों से दिनेश अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था। वह अक्सर मथुरा के साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित करता था।