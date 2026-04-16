जयपुर की ‘शेरनी’: लड़की की एक ट्रिक से मनचला लड़का गिरफ्तार, पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, हर लड़कियों को जानना जरूरी

लड़की घबराती नहीं है, वह बहादुरी दिखाते हुए चुपके से करीब 11:27 बजे कालिका यूनिट की सुशीला को अपनी 'लाइव लोकेशन' व्हाट्सएप पर शेयर कर देती है। बस, फिर क्या! नजदीक ही हरमाड़ा से ‘कालिका’ टीम का वाहन तेजी से कैफे की ओर मुड़ता है और महज 3-4 मिनट में वहां पहुंच जाता है। आरोपी पवन को भनक भी नहीं लगती कि सादा कपड़ों में खड़ी महिलाएं पुलिसकर्मी हैं।