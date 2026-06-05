‘मानेसर कांड’ पर अशोक गहलोत बोले- ‘बीजेपी ने हमारे विधायकों को 10-10 करोड़ एडवांस दिए थे, फिर वापस नहीं लिए’

गहलोत ने दावा किया कि भाजपा ने विधायकों को लाने के लिए दो हवाई जहाज तक भेजे थे, लेकिन उसमें से एक खाली गया था। जिसके बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि राजनीतिक समीकरण उलटे भी पड़ सकते हैं और कहीं उनके अपने विधायक ही प्रभावित न हो जाएं। उन्होंने कहा कि इसी डर के कारण पूरी योजना आगे नहीं बढ़ सकी। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा हॉर्स ट्रेडिंग पर आधारित है और विभिन्न राज्यों में सरकारें गिराने के लिए इसी तरह के तरीके अपनाए जाते रहे हैं।