Dholpur: मानसून केरल में दस्तक को तैयार, यहां तैयारी भी नहीं

कोर्ट परिसर में पुराने एसपी कार्यालय स्थित राजस्व रेकॉर्ड एक सीसी छत के नीचे रखा है। लेकिन यह रेकॉर्ड व्यवस्थित नहीं है। बारिश से समेत अन्य बचाने के लिए सरकारी रेकॉर्ड पर दरी डाल रखी है। इसी तरह पुराने भवन के कमरों में सीलन है और कई जगह मसाला भी गिर चुका है। इसी भवन में एक अन्य विभाग के कमरे में भी छत की तरफ पहले की बारिश के दौरान आई सीलन के स्पष्ट निशान दिख रहे हैं। जो कमरे की स्थिति बयां कर रहे हैं। हालांकि इमारत पुरानी है लेकिन अभी तक मरम्मत कार्य नहीं हो पाया है। अगर लगातार बारिश हुई तो स्थिति बिगडऩे देर नहीं लगेगी।