Dholpur: वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवाएं, नर्सिंग ऑफिसर के भरोसे मरीज

कस्बा में अस्पताल की नवीन बिल्डिंग मूर्तिरूप धारण कर चुकी है। कस्बा के बाड़ी रोड पर करोड़ों की राशि खर्च कर 2.70 हेक्टेयर भूमि पर अस्पताल भवन का निर्माण किया गया है। विडंबना यह है कि अस्पताल की भूमि का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। अस्पताल भूमि पर विवाद के कारण शिफ्टिंग में देरी हो रही है, जबकि अस्पताल का नवीन भवन पूरी तरह तैयार है। लोगों का मानना है कि नवीन भवन में अस्पताल संचालित होने से स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा व बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।