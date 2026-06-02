Dholpur: इमरजेंसी सेवा बनी मजाक, एक माह से फायर स्टेशन की सबमर्सिबल खराब

जहां कभी भी कोई घटना होने पर दौड़ लगानी पड़ सकती है। लेकिन इसके इमरजेंसी सेवा होने के बावजूद भी विभाग के पास आग बुझाने के लिए पानी नहीं है। कारण एक माह से सबमर्सिबल पंप का खराब होना है, जिसकी शिकायत विभाग के कर्मचारी नगर पालिका प्रशासन को कई बार कर चुके हैं, लेकिन पालिका के जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर कतई नहीं है फिर चाहे आगजनी की घटना में कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में आगजनी की घटना होने पर पहले पानी का टेंकर मंगाया जाता है उसके बाद फायर ब्रिगेड में पानी की सप्लाई की जाती है और फिर उसके बाद ही फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए रवाना हो पाती है। ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवा भी नगर पालिका के जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण मजाक बनी हुई है।