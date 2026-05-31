Dholpur: स्वीकृत लोड से 2-3 गुना बिजली उपभोग और छीजत दे रही दर्द

गुरुवार और शुक्रवार की शाम आए अंधड़ बारिश ने डिस्कॉम तंत्र का भारी नुकसान पहुंचाया है। डिस्कॉम की मानें तो इन दो दिनों में 33 केवी फीडर मरेना, जाटोली, सैंपऊ बसाई डांग, नादनपुर, बसेडी में फॉल्ट हुआ साथ ही 11 केवी के कई दर्जन फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। तो वहीं धौलपुर शहर में अंडरग्राउण्ड केबल फॉल्ट की समस्या भी कई जगह देखने को मिली। जिसे फीडर इंचार्ज व एफआरटी टीम रात भर दुरुस्त करते नजर आए। डिस्कॉम की मानें तो इन दो दिनों में विभाग को 20 लाख की चपत लगी है। इस दौरान 125 पोल टूटे व 12 जगह ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए। हालांकि बारिश से डिस्कॉम की बिजली खपत कम हुई और गुरुवार को 44 लाख यूनिट से घटकर शुक्रवार को 35 लाख यूनिट तक घट गई, जो डिस्कॉम के लिए राहत की बात रही।घरेलू व अघरेलू श्रेणी के उपभोक्त बिजली तंत्र से स्वीकृत लोड का 2-3 गुना बिजली अतिरिक्त खींच रहे हैं। जिस कारण बिजली का लोड बढ़ रहा है। उपभोक्ता वास्तविक लोड के बराबर ही स्वीकृत भार करवाएं।