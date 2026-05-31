Dholpur: शिकायतों के बावजूद भी जलभराव से मुक्ति नहीं

स्थानीय पूर्व पार्षद राधा रमन राघव ने बताया कि नगर पालिका की ओर से बनाए गए नाले पहले आकार से बड़े तो कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका के कर्मचारी नालों की साफ -सफाई नहीं करते। जिस कारण यह पूरी तरह से बंद हो चुके हैं गंदा पानी सडक़ों पर बहता है। उन्होंने कहा कि दुर्गा कॉलोनी, मीणा कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी आदि कई ऐसे इलाके हैं जहां घरों में गंदा पानी भर जाता है। तो वहीं शहर का एकमात्र खेल मैदान महाराणा प्रताप मैदान भी इस पानी का शिकार बन चुका है जिस के चलते उसमें भी बड़े स्तर पर पर जल भराव हो रहा है। नगर पालिका ने इस समस्या से निजात नहीं दिलाई तो उग्र आंदोलन करेंगे।