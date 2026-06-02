Dholpur: निजी विद्यालय छीन रहे… ‘लाडो’ का अधिकार

अपार आईडी कार्य हो या फिर लाडो प्रोत्साहन योजना या फिर कोई और राजकीय योजना...निजी विद्यालयों की इनमें कोई रुचि नहीं रहती है। फिर चाहे राजकीय कार्य में बाधा हो या फिर विद्यार्थियों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ न मिल सके। शहर से लेकर जिले भर में संचालित निजी विद्यालय का हाल भी यही है। जिन्होंने शिक्षा को धंधा बना सिर्फ अपनी जेबें भरने पर ही ध्यान दिया जाता है, अगर ऐसा नहीं होता तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी अपार और लाडो योजना में यह निजी स्कूल बढ़ चढकऱ अपनी भूमिका निभाते, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। यही कारण है कि छात्राओं के प्रोत्साहन को चलाई गई लाडो योजना से निजी विद्यालयों में पढऩे वाली हजारों छात्राएं योजना से वंचित हैं। योजना को लेकर 2024, 2025 सत्रों के बाद नवीन सत्र यानी 2026-27 में भी यह निजी विद्यालय कोई रुचि नहीं दिखा रहे। पिछले दो सत्रों में निजी विद्यालयों की ओर से केवल 309 छात्राएं हीं इस योजना से जुड़ सकीं तो वहीं इस सत्र अभी तक 299 छात्राओं का आवेदन किया गया है।