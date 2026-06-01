Dholpur: यह कैसा निर्माण !…20 दिन से खुदी पड़ी पुराना शहर की सडक़, जिम्मेदार भूले

निर्माण कार्य के नाम पर संवेदक ने सडक़ को विगत20 दिन पूर्व ही उधेड़ कर रख दिया है और अभी तक कार्य भी प्रारंभ नहीं किया। सडक़ के बीचों बीच लगभग तीन फीट सडक़ खुदी होने के कारण पुराना शहर का मुख्य रास्ता लगभग बंद हो चुका है। जिस कारण न तो स्कूली वाहन ना ही एम्बुलेंस ना ही रिक्शा और ना ही दोपहिया वाहन निकल पा रहे हैं चार पहिया वाहन की बात तो छोडि़ए। अगर क्षेत्र कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे हाथों के सहारे उठाकर फूटा दरवाजा तक लाया जाता है। विगत दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों को खटिया या फिर हाथों के सहारे उठाकर निकालना पड़ा। तो वहीं स्कूल जाने वाले नौनिहाल भी सडक़ खुदी होने के कारण परेशानियां भुगत रहे हैं। स्कूल वाहन अब केवल फूटा दरवाजा तक ही जा पा रही है, जिससे बच्चों को इस जर्जर और खुदी एक किलोमीटर सडक़ की अग्निपरीक्षा का पास कर निकलना पड़ रहा है। कई बार छोटे-छोटे बच्चे खुदी सडक़ का शिकार होकर चोटिल तक हो चुके हैं।