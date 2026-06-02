Dholpur: युवक का संदिग्ध परिस्थिति मेंं शव मिलने का मामला,ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

परिजनों के अनुसार सुरेंद्र 26 मई को धौलपुर स्थित अपने ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद उसका परिवार से संपर्क टूट गया और मोबाइल फोन भी बंद आने लगा। तलाश के बाद 28 मई को जगनेर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।रविवार को सैंपऊ थाना क्षेत्र के आरी मोड़ के पास खेतों में अर्धनग्न अवस्था में एक शव सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना सीओ अनूप कुमार एवं थाना प्रभारी प्रमेन्द्र कुमार रावत पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौका-मुआयना किया। बाद में परिजनों ने शव की पहचान सुरेंद्र के रूप में की।