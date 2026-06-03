Dholpur: गोचर भूमि सिमटी तो बढ़ा पशु संकट…कहां मिले हरा चारा

ग्रामीणों और पशुपालकों का कहना है कि पहले गांवों के आसपास पर्याप्त गोचर भूमि होने से पशुओं को प्राकृतिक रूप से चारा मिल जाता था। अब चराई क्षेत्र घटने से पशुओं के लिए हरे चारे का संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में पशुपालकों को महंगा भूसा खरीदकर पशुओं का पालन करना पड़ रहा है।स्थिति यह है कि कुछ वर्ष पहले 400 से 500 रुपए प्रति मन मिलने वाला भूसा अब 1200 से 1500 रुपए प्रति मन तक पहुंच गया है। चारे की बढ़ती लागत के कारण कई पशुपालक पशुओं की संख्या कम कर रहे हैं और नए पशु खरीदने से भी बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पशुपालन अब पहले की तुलना में कहीं अधिक खर्चीला हो गया है।