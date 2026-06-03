Dholpur: ग्यारह उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा, तीन लाख का जुर्माना

डिस्कॉम के सहायक अभियंता रामदास मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत मंगलवार को बाड़ी सिटी जेइएन जगदीश मीणा और ग्रामीण जेइएन कुलदीप शर्मा के साथ अन्य कार्मिकों की दो टीमो में से एक ने शहर के मुख्य बाजार के साथ सर्राफा बाजार, घंटाघर क्षेत्र में कार्रवाई की। वहीं दूसरी टीम ने कहार गली, चंगवरिया पाड़ा और आसपास के मोहल्लों में कार्रवाई की है। जहां 11 बिजली उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। जिनके खिलाफ वीसीआर की कार्रवाई के साथ तीन लाख का जुर्माना किया है। वहीं बिजली चोरी के लिए डाली गई 200 से अधिक बिजली केबिलों को जब्त किया है। टीम ने इस बार कार्रवाई के दौरान बिजली उपकरणों को भी जब्त किया है। जिनमें पानी पंप करने की मोटर, समर पंप के स्टार्टर और पत्थर एवं मार्बल काटने वाली मशीन भी जब्त की हैं। जिनका उपयोग चोरी की बिजली से किया जा रहा था।