Dholpur: मानसून सिर पर…चैम्बर मार रहे उफान, कॉलोनियों में जलभराव

नगर परिषद प्रशासन ने मानसून के दौरान पिछले दो सालों से शहर में हो रहे जलभराव से सीख नहीं ली है, ली होती तो अभी तक शहर के चौक सीवरों की सफाई हो चुकी होती। सबसे बड़ी बात यह है कि सीवर सफाई का ठेका लेने वाला संवेदक भी सीवरों की सफाई में काई रुचि नहीं दिखा रहा, जबकि सीवरों की सफाई का ठेका एक साल पहले यानी जून में ही हो चुका है। यह ठेका 2 करोड़ 20 लाख रुपए में हुआ है, जिसमें संवेदक को शहर की 171 किमी सीवर लाइन की सफाई तीन साल तक करने के साथ सीवर लाइन का मेंटेनेंस भी करना है, लेकिन यहां मेंटेनेंस तो छोड़ो सीवरों की सफाई तक नहीं की जा रही है। यही कारण है कि शहर की करीब दो दर्जन कॉलोनियों में मानसून पूर्व भी सीवरेज के चेंबरों से ओवर फ्लो गंदा पानी भरा हुआ है। जिसे लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन एवं नगर परिषद की ओर से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उधर, इस मामले में संवेदक से बात करनी चाही तो उनका मोबाइल पहले व्यस्त और फिर स्विच ऑफ आया।