Dholpur: राजस्थानी भाषा के नाम पर मारवाड़ी थोपने के खिलाफ जिलेभर में आक्रोश

पूर्वी राजस्थान के जिले भरतपुर, डीग और धौलपुर जिले में मारवाड़ी को राजस्थानी भाषा घोषित करने के विरोध बढ़ रहा है। छात्र और युवाओं के साथ समाजिक संगठन, राजनीतिक चेहरे भी सडक़ों पर उतर विरोध का स्वर बुलंद कर रहे हैं। इस कड़ी में युवाओं ने पहले जहां बसेड़ी और बाड़ी में रैलियां निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप सभाएं आयोजित की थीं। वहीं सैंपऊ ब्लॉक में मशाल जुलूस निकाल आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दी। तो वहीं आगामी दिनों में धौलपुर जिले के सभी ब्लॉकों में जन जाग्रति रैलियां निकालकर जिला मुख्यालय पर विरोध सभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पूर्वी जिलों के हजारों छात्र और युवा शामिल होकर अपनी आवाज और प्रखर करेंगे।