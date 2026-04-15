कॉलेज की छात्रा को कैफे में बुलाया कांस्टेबल, खींच ली अश्लील फोटो, फिर शारीरिक संबंध बनाने की करने लगा डिमांड

विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया।

जांच में सामने आया कि पीड़ित और मुख्य आरोपी लक्ष्मण सिंह दोनों दूध का काम करते हैं। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते आरोपी ने यह साजिश रची।