वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट… देश की परफेक्ट गुगली …कर रही खतरनाक कचरे को बोल्ड

उदयपुर. पर्यावरण की सुरक्षा केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक औद्योगिक कचरे का वैज्ञानिक नियमों के तहत सुरक्षित निस्तारण करना भी इसका बड़ा हिस्सा है। इस दिशा में उदयपुर जिला पूरे देश के लिए नजीर पेश कर रहा है। उदयपुर के गुडली गांव स्थित राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी हेजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट साइट आज उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक कचरे के उपचार के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ मॉडल के रूप में काम कर रही है।जहां आमतौर पर देश के अन्य राज्यों में ऐसी साइट्स के आस-पास के गांवों में भूजल और कृषि भूमि पर विपरीत प्रभावों का खतरनाक स्तर देखने को मिलता है, वहीं गुडली स्थित इस प्लांट को अपनी उत्कृष्ट और सुरक्षित व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'बेस्ट प्राइज' से नवाजा जा चुका है।