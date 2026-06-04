कागजों में ‘क्लाइमेट रेडी’, हकीकत में ‘कंक्रीट का जंगल’: पर्यावरण दिवस से पहले उदयपुर के ‘हीट एक्शन प्लान’ की खुली पोल

कचरा प्रबंधन: कचरा निस्तारण की स्थिति गंभीर है। शहर में गीला- सूखा कचरा अलग- अलग आने की बजाय एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है। शहर से जितना कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसके निस्तारण के लिए डंपिंग यार्ड ही नहीं है। शहर के मुख्य गुलाब बाग के पास सड़क पर बनी हवेली में ही लोग कचरा फेंक रहे हैं और उसी में आग लगा देते हैं। दूसरी जगहों पर भी खुले में कचरा जलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय तापमान में बढ़ोतरी होती है।