जवाहर नगर से फूटा तालाब तक समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश

निरीक्षण के दौरान अदाणी समूह की ओर से बिछाई जा रही गैस पाइप-लाइन के कार्य को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। इस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर निर्देश दिए कि जहां भी पाइप-लाइन क्षतिग्रस्त हो रही है, उसे तुरंत दुरुस्त किया जाए और जहां काम पूरा हो चुका है, वहां क्षेत्र को व्यवस्थित कर आगे का कार्य किया जाए। फूटा तालाब क्षेत्र में विधायक ने मलबा डाले जाने और मृत पशुओं के निस्तारण से फैल रही दुर्गंध की समस्या पर भी नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेक्टर-14 सहित आसपास के क्षेत्रों का मलबा यहां डाला जा रहा है, इससे क्षेत्र डंपिंग यार्ड में तब्दील होता जा रहा है और गोविंद नगर के निवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है।विधायक ने नगर निगम के निर्माण एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर नाले की संपूर्ण सफाई और भराव हटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने दो से तीन दिन में सफाई कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अमृत मेनारिया, जिला प्रवक्ता भंवरसिंह देवड़ा, महामंत्री विजय प्रजापत, गजेंद्र अग्रवाल, महेश शर्मा, मोहन चावला, चंद्रप्रकाश मंगवानी, सनी पोखरना, राजकुमार ओड, कपिल राठौड़ और कमलेश ओड आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।