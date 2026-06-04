करोड़ों की जमीन पर एक्शन के बाद परतें खुली ..भू-माफिया में हड़कंप; पुलिस-प्रशासनिक गठजोड़ की चर्चाएं गर्म

कार्रवाई के दौरान सामने आया कि अधिकांश अतिक्रमणकारियों के पास बिजली कनेक्शन थे। इसके बाद सवाल उठने लगे कि जब भूमि सरकारी थी तो बिजली कनेक्शन किस आधार पर जारी किए गए। हालांकि विद्युत निगम के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति निवास के आधार पर आवश्यक दस्तावेज और अनुबंध पत्र प्रस्तुत कर बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। बिजली कनेक्शन किसी भूमि पर स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जाता। यदि संबंधित स्थानीय निकाय आपत्ति दर्ज कराए तो कनेक्शन हटाए भी जा सकते हैं। इसके बावजूद शहर में यह चर्चा जोरों पर है कि बिजली कनेक्शन ने अतिक्रमणकारियों को वैधता का भ्रम दिया, जिसके आधार पर कई लोगों ने भूखंडों की खरीद-फरोख्त तक कर डाली। कार्रवाई के बाद शहर में सबसे अधिक चर्चा कुछ पुलिसकर्मियों या उनके परिजन के नामों को लेकर हो रही है। हालांकि अब तक किसी अधिकारी ने किसी नाम की पुष्टि नहीं की है।