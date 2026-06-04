RAS Main Analysis: 80% सफल उम्मीदवार 21 से 33 साल की उम्र के, डॉक्टर-इंजीनियर भी अफसर बनने की दौड़ में हुए थे शामिल

इस परीक्षा में शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी काफी विविध रही। 1888 उम्मीदवार अपने कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन पास थे, और करीब 40 प्रतिशत ने मास्टर डिग्री की हुई है। सबसे खास बात यह रही कि इस बार 14 डॉक्टर, 15 एलएलबी/एलएलएम, 10 एमबीए और 238 इंजीनियरों ने भी यह परीक्षा पास की। यह दर्शाता है कि विभिन्न प्रोफेशनल फील्ड के अभ्यर्थी भी प्रशासनिक सेवा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। करीब 88 प्रतिशत चयनित अभ्यर्थियों ने राजस्थान की ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी (573) और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी (205) से पढ़े हुए हैं।