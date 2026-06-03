Rajasthan Employment News : बेरोज़गार युवाओं के लिए खुशखबरी, सब-इंस्पेक्टर और AEN भर्ती के पदों की संख्या में बढ़ोतरी

RPSC News Update
राजस्थान के युवा बेरोजगारों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जून महीने की शुरुआत एक खुशखबरी के साथ हुई है। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर द्वारा सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 और सहायक अभियंता भर्ती-2024 के पदों की संख्या में काफी इजाफा किया गया है। आयोग द्वारा इन दोनों महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय भर्तियों के लिए संशोधित पदों का नया वर्गवार वर्गीकरण जारी करते हुए शुद्धि-पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। गृह विभाग और जल संसाधन विभाग से प्राप्त हुई नई और संशोधित अर्थना के आधार पर आयोग ने रिक्तियों के ग्राफ को बढ़ाया है, जिससे कट-ऑफ और चयन की दौड़ में शामिल हजारों अभ्यर्थियों को सीधा और बड़ा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद जाग गई है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शुद्धि-पत्र संख्या 06/2026-27 के अनुसार, राज्य के गृह (ग्रुप-1) विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) और प्लाटून कमांडर के कुल 1015 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए पूर्व में विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस मूल विज्ञापन के जारी होने के बाद से ही पुलिस सेवा में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं द्वारा पदों को बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
अब गृह विभाग से आरपीएससी को प्राप्त हुई नई संशोधित अर्थना के अनुसार, उप निरीक्षक (ए.पी.) नॉन-शेड्यूल एरिया (Non-Schedule Area) की श्रेणी में कुल 61 नए पदों की बढ़ोतरी को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस नई बढ़ोतरी के बाद अब नॉन-शेड्यूल एरिया कैटेगरी में सब-इंस्पेक्टर के कुल पदों की संख्या 896 से बढ़कर सीधे 957 पर पहुंच गई है। पदों में हुई इस वृद्धि से मेरिट लिस्ट में आने वाले अधिक युवाओं को खाकी वर्दी पहनने का अपना सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा।
आरपीएससी द्वारा शुद्धि-पत्र में यह पूरी तरह से साफ और स्पष्ट किया गया है कि यह वर्तमान बढ़ोतरी केवल उप निरीक्षक (ए.पी.) नॉन-शेड्यूल एरिया के पदों के लिए ही मान्य की गई है। इसके अलावा भर्ती के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी विशिष्ट संवर्गों और विज्ञापित पदों के ढांचे को पूरी तरह से यथावत रखा गया है।
आयोग के निर्देशों के मुताबिक, उप निरीक्षक (एपी) शेड्यूल एरिया, सहरिया क्षेत्र के पद, उप निरीक्षक (आईबी) यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पद और प्लाटून कमांडर (आरएसी) के पूर्व में जितने पद विज्ञापित किए गए थे, उनके वर्गीकरण में वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है। इन सभी संवर्गों की परीक्षाएं और चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित नियमों और पुरानी अर्थना के अनुसार ही सुचारू रूप से संचालित की जाती रहेंगी।
सब-इंस्पेक्टर भर्ती के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्र के युवाओं के लिए भी सरकार ने एक बड़ा तोहफा सुनिश्चित किया है। आयोग द्वारा सहायक अभियंता (AEN) भर्ती-2024 के अंतर्गत सहायक अभियंता-सिविल (जल संसाधन विभाग) के पदों में शानदार वृद्धि करने के संबंध में एक अलग शुद्धि-पत्र संख्या 05/2026-27 जारी किया गया है।
इस इंजीनियरिंग भर्ती के इतिहास को देखें तो आरपीएससी द्वारा सहायक अभियंता के कुल 1014 पदों पर सीधी भर्ती संपन्न कराने के लिए वर्ष 2024 में मूल विज्ञापन जारी किया गया था। अब राज्य के जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) की आवश्यकताओं को देखते हुए विभाग हेतु सहायक अभियंता (सिविल) के पदों में कुल 23 नए पदों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके फलस्वरूप सरकार और विभाग से प्राप्त हुई नवीन अर्थना के बाद जल संसाधन विभाग में एईएन सिविल के पदों की कुल संख्या 156 से बढ़कर अब सीधे 179 हो गई है।
पदों की संख्या में हुई इस वृद्धि के बाद अब सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी वर्ग के पुरुषों व महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का पूरा गणित बदल चुका है। आयोग ने इस नए और संशोधित वर्गवार वर्गीकरण (Category-wise Bifurcation) की पूरी पीडीएफ फाइल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है।
जो भी अभ्यर्थी सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025 या सहायक अभियंता भर्ती-2024 की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, वे आरपीएससी की मुख्य वेबसाइट पर जाकर 'Candidate Information' सेक्शन के अंतर्गत 'Corrigendum' टैब पर क्लिक करके इन दोनों शुद्धि-पत्रों को पूरी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए संशोधित सीटों के इस नए विवरण का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें।
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