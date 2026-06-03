Rajasthan Employment News : बेरोज़गार युवाओं के लिए खुशखबरी, सब-इंस्पेक्टर और AEN भर्ती के पदों की संख्या में बढ़ोतरी

राजस्थान के युवा बेरोजगारों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जून महीने की शुरुआत एक खुशखबरी के साथ हुई है। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर द्वारा सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 और सहायक अभियंता भर्ती-2024 के पदों की संख्या में काफी इजाफा किया गया है। आयोग द्वारा इन दोनों महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय भर्तियों के लिए संशोधित पदों का नया वर्गवार वर्गीकरण जारी करते हुए शुद्धि-पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। गृह विभाग और जल संसाधन विभाग से प्राप्त हुई नई और संशोधित अर्थना के आधार पर आयोग ने रिक्तियों के ग्राफ को बढ़ाया है, जिससे कट-ऑफ और चयन की दौड़ में शामिल हजारों अभ्यर्थियों को सीधा और बड़ा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद जाग गई है।