Rajasthan Crime: पश्चिमी राजस्थान की कुख्यात गैंग 007 का सरगना राजू मांझू आखिरकार गिरफ्तार, चाय की थड़ी बनी जाल

राजू ने टोल ठेकों और सड़क निर्माण कंपनियों से वसूली कर अपना नेटवर्क खड़ा किया। बाद में वह हथियारों की सप्लाई और मादक पदार्थों की तस्करी में भी सक्रिय हो गया। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर वह खुद को डॉन की तरह पेश करता था। इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिससे वह युवाओं के बीच प्रभाव बनाता था। जेल में रहते हुए उसके संबंध कुख्यात गैंगों से जुड़े। सूत्रों के अनुसार उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टरों से भी रहा है, जिससे उसका नेटवर्क और मजबूत हुआ।