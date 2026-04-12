Jaipur Viral Video : छेड़छाड़ करने वाले सभी बदमाश चढ़े हत्थे- अब पुलिस करेगी ‘बड़ा खुलासा’! जानें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर

राजधानी की सड़कों पर 'रील' बनाने और वायरल करने का जुनून अब बदमाशों को भारी पड़ गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा गया था कि किस तरह दो बदमाश बाइक पर युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जबकि पीछे वाली मोटरसाइकिल पर सवार उनके दो अन्य साथी इस पूरी घटना का वीडियो शूट कर रहे थे।



रील के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जयपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद आला अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया।