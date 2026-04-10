Rajasthan Politics : छेड़छाड़ के LIVE वीडियो पर बोले अशोक गहलोत, ‘सीएम भजनलाल दौरों में व्यस्त, फुल टाइम गृह मंत्री की ज़रुरत’

जयपुर की सड़कों पर सुरक्षा के दावों की पोल खोलती एक शर्मनाक घटना सामने आई है। बाइक सवार युवती के साथ दो युवकों द्वारा सरेआम छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था अब 'राम भरोसे' है और राजस्थान को तत्काल एक ऐसे गृह मंत्री की जरूरत है जो केवल इसी विभाग पर ध्यान दे सके।