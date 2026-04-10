Rajasthan Politics : छेड़छाड़ के LIVE वीडियो पर बोले अशोक गहलोत, ‘सीएम भजनलाल दौरों में व्यस्त, फुल टाइम गृह मंत्री की ज़रुरत’

Ashok Gehlot (File PIC)
जयपुर की सड़कों पर सुरक्षा के दावों की पोल खोलती एक शर्मनाक घटना सामने आई है। बाइक सवार युवती के साथ दो युवकों द्वारा सरेआम छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था अब 'राम भरोसे' है और राजस्थान को तत्काल एक ऐसे गृह मंत्री की जरूरत है जो केवल इसी विभाग पर ध्यान दे सके।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो बाइक सवार युवक एक युवती का पीछा कर रहे हैं और उसके साथ कुत्सित हरकतें कर रहे हैं। गहलोत ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना असामाजिक तत्वों की 'कुत्सित मानसिकता' और प्रदेश में खत्म हो रहे कानून के इकबाल का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजधानी में यह हाल है, तो दूर-दराज के इलाकों में बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी?
गहलोत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा:
अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार की सबसे कमजोर नस पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया कि
पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में केवल औपचारिकता निभाने के बजाय गंभीरता दिखानी चाहिए। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा ही जनता में विश्वास बहाल कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया, तो राजस्थान की पहचान एक 'अशांत प्रदेश' के रूप में होने लगेगी।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग भजनलाल सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि पुलिस सक्रिय है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग