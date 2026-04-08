Rajasthan Politics : मोहसिना किदवई के निधन पर अशोक गहलोत की भावुक पोस्ट, शेयर किया 1978 का ‘ऐतिहासिक’ किस्सा

भारतीय राजनीति की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई के निधन से राजस्थान सहित पूरे देश में शोक की लहर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए उनके साथ बिताए दशकों पुराने संस्मरणों को याद किया। गहलोत ने बताया कि किदवई न केवल एक निडर नेता थीं, बल्कि वे कांग्रेस की उस विचारधारा की संरक्षक थीं, जिसने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में देश को नई दिशा दी।