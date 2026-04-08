Rajasthan Politics : जारी है अशोक गहलोत की ‘इंतज़ार शास्त्र’ सीरीज़, अब खेल-खिलाड़ियों को लेकर साधा भजनलाल सरकार पर निशाना 

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपनी डिजिटल सीरीज 'इंतजारशास्त्र' के 17वें अध्याय के जरिए प्रदेश की खेल राजनीति में उबाल ला दिया है। गहलोत ने जोधपुर स्थित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (RSSI) और अमृतलाल स्टेडियम की उपेक्षा को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब "खेलेगा राजस्थान, तो खिलेगा राजस्थान" का नारा दिया जा रहा है, तो फिर तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर को ताले में क्यों बंद रखा गया है?