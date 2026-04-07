Rajasthan News : भजनलाल सरकार का ‘मिशन MBC’, देवनारायण योजना पकड़ेगी रफ्तार- लिए गए ये बड़े फैसले   

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को देवनारायण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय स्तर के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की। अंबेडकर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में न केवल बजट की प्रगति जाँची गई, बल्कि जमीन पर योजनाओं के 'भौतिक स्वरूप' की भी समीक्षा हुई। बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला और देवनारायण बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए।