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Rajasthan News : भजनलाल सरकार का ‘मिशन MBC’, देवनारायण योजना पकड़ेगी रफ्तार- लिए गए ये बड़े फैसले   

भजनलाल सरकार प्रदेश के अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह 'एक्शन मोड' में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को जयपुर स्थित अंबेडकर भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 07, 2026

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को देवनारायण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय स्तर के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की। अंबेडकर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में न केवल बजट की प्रगति जाँची गई, बल्कि जमीन पर योजनाओं के 'भौतिक स्वरूप' की भी समीक्षा हुई। बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला और देवनारायण बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

10वीं-12वीं के शानदार नतीजों पर मिली शाबाशी

मंत्री अविनाश गहलोत ने बैठक के दौरान देवनारायण छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉनिटरिंग का ही असर है कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में इन विद्यालयों के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सरकार का लक्ष्य इन छात्रों को करियर के और बेहतर अवसर प्रदान करना है।

शिक्षा और प्रोत्साहन योजनाओं पर विशेष फोकस

बैठक में छात्रवृत्तियों और स्कूटी वितरण जैसी फ्लैगशिप योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई:

  • शिक्षा की ताकत: देवनारायण गुरुकुल योजना, उत्तर मैट्रिक और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए।
  • बेटियों को उड़ान: देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के तहत पात्र छात्राओं को समय पर लाभान्वित करने पर जोर दिया गया।
  • कोचिंग सहायता: 'देवनारायण अनुप्रति योजना' के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलने वाली मदद की समीक्षा हुई।

बुनियादी ढांचा और आवासीय सुविधाएं

अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है:

  • आवासीय विद्यालय: देवनारायण आदर्श छात्रावास और आवासीय विद्यालयों के भवनों के रखरखाव के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को आवश्यक निर्देश दिए गए।
  • उच्च शिक्षा: देवनारायण बालक एवं बालिका महाविद्यालयों के संचालन और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया गया।

मल्टी-डिपार्टमेंटल समन्वय

यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें केवल एक विभाग नहीं, बल्कि आधा दर्जन से अधिक विभागों के अधिकारी मौजूद थे:

  • कौशल विकास: कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के जरिए युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने पर चर्चा।
  • स्वास्थ्य एवं डेयरी: चिकित्सा विभाग और राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के प्रतिनिधियों के साथ समाज के आर्थिक सशक्तिकरण पर बात हुई।
  • कृषि विपणन: कृषि विपणन बोर्ड के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर मंथन हुआ।

विजय सिंह बैंसला और समिति के साथ संवाद

बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला ने समाज की जमीनी समस्याओं और योजनाओं में सुधार के सुझाव रखे। अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने अधिकारियों को पाबंद किया कि बैठक में आए सुझावों और समिति के विषयों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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Published on:

07 Apr 2026 05:22 pm

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