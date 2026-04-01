Rajasthan: राजस्थान में पाम ऑयल और केमिकल से बन रहा था नकली घी, सरस-अमूल जैसे ब्रांड की पैकिंग बरामद

सूचना मिली थी कि संजय नगर क्षेत्र में नामी ब्रांड के नाम से अवैध रूप से नकली घी बनाया जा रहा है। इस पर डीएसटी और पुलिस की टीम बनाकर देर रात दबिश दी गई। मौके से 141 टीन नकली घी, 21 कार्टून पॉलिपैक (करीब 315 लीटर), गैस सिलेंडर, चूल्हा और मिक्सिंग मशीन सहित बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई। खाद्य विभाग की टीम को बुलाकर सैंपल भरवाए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। मौके से हरिओम, खुशाल और परबतसिंह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी रूपसिंह जाखोडा को नामजद किया गया है, जिसकी तलाश जारी है।

- सवाई सिंह राठौड़, थानाधिकारी, सुमेरपुर