Saras Ghee Price Hike: आम आदमी पर महंगाई की मार, राजस्थान में सरस घी फिर महंगा; आज से नई दरें लागू

उन्होंने बताया कि सरस साधारण घी का 15 किलो टिन पैक 9345 रुपए के स्थान पर अब 9495 रुपए में मिलेगा। सरस गाय के घी का 15 किलो टिन पैक 9630 रुपए के स्थान पर अब 9780 रुपए में मिलेगा। सरस साधारण और गाय के 5 लीटर टिन पैक्स में भी 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि सभी पैक्स पर नई दरें बुधवार सुबह से लागू हो गई हैं।