Jaipur New Hospital: 21.63 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 4 मंजिला अत्याधुनिक सैटेलाइट हॉस्पिटल, दिसंबर तक होगा तैयार

इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 21.63 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे 100 बेड के इस अत्याधुनिक सैटेलाइट अस्पताल में विभिन्न विभागों की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे अस्पताल की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी।