Rajasthan News : कनकपुरा कंटेनर डिपो शिफ्टिंग से लेकर करोड़ों के रेलवे प्रोजेक्ट्स तक, वैष्णव-राठौड़ मुलाक़ात में लिए गए कई बड़े फैसले

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलते हुए मंत्री राज्यवर्धन राठौड़
राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा क्षेत्र की कायाकल्प करने के लिए रेलवे के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में झोटवाड़ा के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सुरक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने का निर्णय लिया गया है। सबसे बड़ी राहत कनकपुरा क्षेत्र के लोगों को मिलेगी, जहाँ भारी वाहनों के जमावड़े का कारण बनने वाला कंटेनर डिपो अब शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा।
झोटवाड़ा वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर संचालित कंटेनर डिपो था। इसके कारण आसपास के क्षेत्रों में चौबीसों घंटे भारी वाहनों की आवाजाही रहती थी, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था।
मंत्री राठौड़ ने जानकारी दी कि डिपो को शहर के बाहरी इलाके में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कदम स्थानीय निवासियों के लिए 'लाइफलाइन' साबित होगा।
क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम को खत्म करने के लिए कई ओवरब्रिज (ROB) और अंडरपास (RUB) को मंजूरी दी गई है:
झोटवाड़ा क्षेत्र के छोटे स्टेशनों को भी मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी है। यहाँ प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने और विस्तार का काम जारी है। यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवर ब्रिज (FOB) भी प्रस्तावित किए गए हैं।
स्टेशनों पर हाई-मास्ट लाइटें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, स्थानीय लोगों की मांग पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव (Stoppages) को लेकर भी रेल मंत्री से सकारात्मक चर्चा हुई है।
बैठक में केवल झोटवाड़ा ही नहीं, बल्कि राजस्थान के आर्थिक भविष्य पर भी मंथन हुआ। राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि सेमीकंडक्टर सेक्टर, DMIC (Delhi-Mumbai Industrial Corridor) और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई है। इससे राजस्थान को देश के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान मिलेगी।
मंत्री राठौड़ ने कहा कि यह 'डबल इंजन सरकार' के समन्वय का ही परिणाम है कि सालों से लंबित माँगें अब धरातल पर उतर रही हैं। झोटवाड़ा की सुरक्षा, कनेक्टिविटी और दैनिक आवागमन में सुधार करना उनकी प्राथमिकता है और केंद्र सरकार के सहयोग से इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग