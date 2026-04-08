Rajasthan News : कनकपुरा कंटेनर डिपो शिफ्टिंग से लेकर करोड़ों के रेलवे प्रोजेक्ट्स तक, वैष्णव-राठौड़ मुलाक़ात में लिए गए कई बड़े फैसले

राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा क्षेत्र की कायाकल्प करने के लिए रेलवे के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में झोटवाड़ा के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सुरक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने का निर्णय लिया गया है। सबसे बड़ी राहत कनकपुरा क्षेत्र के लोगों को मिलेगी, जहाँ भारी वाहनों के जमावड़े का कारण बनने वाला कंटेनर डिपो अब शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा।