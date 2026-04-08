Jaipur: 400 करोड़ के घोटाले में KYC से लेकर बैंक खातों तक पूरा सिस्टम हैक, 13 कंपनियां और CA रडार पर

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि लगभग 400 व्यक्तियों के कूटरचित (फर्जी) डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कर विभिन्न संस्थाओं के खातों से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। इस मामले में सोमवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में चौकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि इस सिंडिकेट के निचले स्तर के गुर्गों को केवल एक से 2 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि ठगी की मुख्य राशि दिल्ली की एक संस्था के माध्यम से दुबई भेजी जा रही थी। पुलिस उनके दुबई नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।