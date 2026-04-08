Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सरकार का मास्टरस्ट्रोक, निर्दलीय विधायकों को साधने की रणनीति तेज

नाम न छापने की शर्त पर एक विधायक ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि अफसर सुनते नहीं हैं और इसका रणनीतिक रूप से बहुत नुकसान होता है। सरकार को अफसरों को लगाने से पहले यह इशारा करना चाहिए कि भाजपा के अलावा ये निर्दलीय विधायक भी साथ हैं। स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर लगाए गए अफसरों से जहां कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होती है वहीं प्रशासन के प्रति आमजन में विश्वास भी बढ़ता है। आम जनता की परिवेदनाओं की अनसुनी करने वाले अफसरों को हटाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर लोगों में गलत संदेश जाता है।