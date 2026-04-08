8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

ग्राहक का गैस सिलेंडर दूसरे को बेचना पड़ गया भारी, उपभोक्ता आयोग ने गैस एजेंसी पर ठोक दिया जुर्माना

राजधानी में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Apr 08, 2026

एआई से बनाई गई तस्वीर

जयपुर। राजधानी में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने एक गैस एजेंसी द्वारा ग्राहक का बुक किया हुआ सिलेंडर किसी अन्य व्यक्ति को बेचने को 'सेवा दोष' और 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' माना है। इस लापरवाही के लिए आयोग ने जयपुर के मुरलीपुरा स्थित सीमा भारत गैस एजेंसी पर 4000 रुपए का हर्जाना लगाया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष जी.एल. मीणा, सदस्य अजय कुमार और सुप्रिया अग्रवाल की खंडपीठ ने घनश्याम दास विजय द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया।

बिना बुकिंग ही आ गया डिलीवरी का मैसेज

मामले के अनुसार, परिवादी घनश्याम दास विजय सीमा भारत गैस एजेंसी के नियमित ग्राहक हैं। विवाद की शुरुआत 1 दिसंबर 2021 को हुई। जब परिवादी के मोबाइल पर अचानक एक मैसेज आया कि उनका गैस सिलेंडर डिलीवर कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह थी कि परिवादी ने उस समय कोई सिलेंडर बुक ही नहीं कराया था। जब उन्होंने इस विसंगति के बारे में गैस एजेंसी से संपर्क कर स्पष्टीकरण मांगा, तो एजेंसी के कर्मचारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और मामले को टाल दिया।

रसीद ने खोली गैस एजेंसी की पोल

कुछ दिनों बाद 5 दिसंबर को जब परिवादी को वास्तव में सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने नियमानुसार बुकिंग कराई। 7 दिसंबर को जब सिलेंडर की डिलीवरी हुई, तो उसके साथ मिली रसीद ने एजेंसी की धांधली उजागर कर दी। रसीद के अनुसार, उस वित्तीय वर्ष में परिवादी को अब तक कुल 4 सिलेंडर डिलीवर किए जा चुके थे, जबकि हकीकत में उन्हें केवल 3 सिलेंडर ही प्राप्त हुए थे। इससे स्पष्ट हो गया कि 1 दिसंबर को परिवादी के नाम पर बुक हुआ सिलेंडर एजेंसी ने गुपचुप तरीके से किसी और को बेच दिया था।

एजेंसी का तर्क: सब्सिडी मिल रही है तो नुकसान कैसा

अपने बचाव में गैस एजेंसी ने उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक अजीबोगरीब दलील पेश की। एजेंसी ने कहा कि चूंकि उपभोक्ता को साल में 15 सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलती है और उन्होंने अभी तक उस सीमा को पार नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। एजेंसी ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हालांकि आयोग ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया।

आयोग का फैसला: अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी

जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि ग्राहक की जानकारी के बिना उसके कोटे का सिलेंडर किसी अन्य को बेचना सीधे तौर पर 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' की श्रेणी में आता है। आयोग ने कहा कि यह न केवल सेवा में कमी है, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास के साथ खिलवाड़ भी है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैस एजेंसी को आदेश दिया कि वह परिवादी को हुई मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के मुआवजे के रूप में 4000 रुपए का भुगतान करे। यह फैसला उन गैस एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है जो उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड में हेरफेर कर कालाबाजारी को बढ़ावा देते हैं।

ये भी पढ़ें

मौत भी नहीं जुदा कर सकी दोस्ती, सहेली के निधन के 5 घंटे बाद दूसरी ने तोड़ा दम; एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार
पाली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ग्राहक का गैस सिलेंडर दूसरे को बेचना पड़ गया भारी, उपभोक्ता आयोग ने गैस एजेंसी पर ठोक दिया जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: 400 करोड़ के घोटाले में KYC से लेकर बैंक खातों तक पूरा सिस्टम हैक, 13 कंपनियां और CA रडार पर

400 करोड़ के फ्रॉड केस गिरफ्तार आरोपी, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 10 से ज्यादा शहरों में तापमान 30 डिग्री से नीचे, सबसे ठंडा ये शहर

जयपुर

Rajasthan News : कनकपुरा कंटेनर डिपो शिफ्टिंग से लेकर करोड़ों के रेलवे प्रोजेक्ट्स तक, वैष्णव-राठौड़ मुलाक़ात में लिए गए कई बड़े फैसले

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलते हुए मंत्री राज्यवर्धन राठौड़
जयपुर

Rajasthan Crime: सुनसान रास्तों पर महिलाओं को बनाता निशाना, 4 महीने बाद एमपी से शातिर अपराधी गिरफ्तार; 15 वारदात का खुलासा

Chain Snatching Case
जयपुर

Rajasthan Politics : 'राजस्थान में गहराया संवैधानिक संकट!', अशोक गहलोत ने सुबह-सुबह ये क्या पोस्ट किया?

Ashok Gehlot - File Pic
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.