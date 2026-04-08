ग्राहक का गैस सिलेंडर दूसरे को बेचना पड़ गया भारी, उपभोक्ता आयोग ने गैस एजेंसी पर ठोक दिया जुर्माना

जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि ग्राहक की जानकारी के बिना उसके कोटे का सिलेंडर किसी अन्य को बेचना सीधे तौर पर 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' की श्रेणी में आता है। आयोग ने कहा कि यह न केवल सेवा में कमी है, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास के साथ खिलवाड़ भी है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैस एजेंसी को आदेश दिया कि वह परिवादी को हुई मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के मुआवजे के रूप में 4000 रुपए का भुगतान करे। यह फैसला उन गैस एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है जो उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड में हेरफेर कर कालाबाजारी को बढ़ावा देते हैं।