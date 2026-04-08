Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 10 से ज्यादा शहरों में तापमान 30 डिग्री से नीचे, सबसे ठंडा ये शहर

एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता के लिए यह आफत बनकर बरसी है। सीकर और झुंझुनूं के 6 गांवों सहित श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में भारी ओलावृष्टि हुई है। ओले गिरने से खेतों में खड़ी और काटकर रखी गई गेहूं तथा इसबगोल की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई मंडियों में खुले में रखी उपज भीग गई है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 अप्रैल से तापमान में फिर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। इसके बाद गर्मी धीरे-धीरे अपने तीखे तेवर दिखाएगी।