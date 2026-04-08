8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 10 से ज्यादा शहरों में तापमान 30 डिग्री से नीचे, सबसे ठंडा ये शहर

राजस्थान में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मौसम का मिजाज बदल दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Apr 08, 2026

राजस्थान में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में कल आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। जयपुर में में जमकर मूसलाधार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया, जिससे भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन तापमान में रिकॉर्ड 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर आज भी जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा।

राजधानी में रात में जमकर बारिश

जयपुर में मंगलवार रात करीब दो घंटे तक तेज बारिश हुई। बारिश की रफ्तार इतनी अधिक थी कि शहर के निचले इलाकों और मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। इस बरसात के कारण अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे रात के समय ठिठुरन का अहसास हुआ। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, 9 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद है।

फतेहपुर रहा सबसे ठंडा, 10 शहरों में पारा 30 से नीचे

बदले हुए मौसम का सबसे बड़ा असर तापमान पर पड़ा है। प्रदेश के 10 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। मंगलवार को सीकर का फतेहपुर इलाका सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान महज 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में पारा 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा। फलोदी में सर्वाधिक 42.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। नागौर और हनुमानगढ़ में तो 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूलभरी आंधी ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया।

किसानों पर कुदरत की मार, फसलें खराब

एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता के लिए यह आफत बनकर बरसी है। सीकर और झुंझुनूं के 6 गांवों सहित श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में भारी ओलावृष्टि हुई है। ओले गिरने से खेतों में खड़ी और काटकर रखी गई गेहूं तथा इसबगोल की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई मंडियों में खुले में रखी उपज भीग गई है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 अप्रैल से तापमान में फिर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। इसके बाद गर्मी धीरे-धीरे अपने तीखे तेवर दिखाएगी।

ये भी पढ़ें

मौत भी नहीं जुदा कर सकी दोस्ती, सहेली के निधन के 5 घंटे बाद दूसरी ने तोड़ा दम; एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार
पाली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, 10 से ज्यादा शहरों में तापमान 30 डिग्री से नीचे, सबसे ठंडा ये शहर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्राहक का गैस सिलेंडर दूसरे को बेचना पड़ गया भारी, उपभोक्ता आयोग ने गैस एजेंसी पर ठोक दिया जुर्माना

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर

Jaipur: 400 करोड़ के घोटाले में KYC से लेकर बैंक खातों तक पूरा सिस्टम हैक, 13 कंपनियां और CA रडार पर

400 करोड़ के फ्रॉड केस गिरफ्तार आरोपी, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan News : कनकपुरा कंटेनर डिपो शिफ्टिंग से लेकर करोड़ों के रेलवे प्रोजेक्ट्स तक, वैष्णव-राठौड़ मुलाक़ात में लिए गए कई बड़े फैसले

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलते हुए मंत्री राज्यवर्धन राठौड़
जयपुर

Rajasthan Crime: सुनसान रास्तों पर महिलाओं को बनाता निशाना, 4 महीने बाद एमपी से शातिर अपराधी गिरफ्तार; 15 वारदात का खुलासा

Chain Snatching Case
जयपुर

Rajasthan Politics : 'राजस्थान में गहराया संवैधानिक संकट!', अशोक गहलोत ने सुबह-सुबह ये क्या पोस्ट किया?

Ashok Gehlot - File Pic
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.