Rajasthan Crime: सुनसान रास्तों पर महिलाओं को बनाता निशाना, 4 महीने बाद एमपी से शातिर अपराधी गिरफ्तार; 15 वारदात का खुलासा

पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी चिरंजीत उर्फ रामचरण (21) निवासी फागी, एक आदतन अपराधी है। आरोपी का कोई स्थायी घर नहीं है, वह जहां खाली जगह मिलती, वहीं अपना अस्थायी ठिकाना बना लेता था। पुलिस से बचने के लिए वह अक्सर ठिकाने बदलता रहता था। गत 12 दिसंबर को श्यामनगर इलाके में अपनी पोती को स्कूल से लेकर लौट रही एक महिला के गले से चिरंजीत और उसके साथी मांगीलाल ने सोने की चेन तोड़ी थी। वारदात के बाद मांगीलाल पकड़ा गया, लेकिन चिरंजीत मध्यप्रदेश भाग गया था।