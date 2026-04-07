Rajasthan New Bypass: राजस्थान में 67 करोड़ से बना 15KM लंबा बाइपास, 4 हाईवे जंक्शन की मिलेगी सौगात

नारहेड़ा, सरूण्ड सहित आसपास के गांवों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक ओवरलोड व भारी वाहन इन गांवों के भीड़भाड़ वाले मार्गों से गुजरते थे, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती थी। बाइपास शुरू होने के बाद भारी वाहन गांवों में प्रवेश नहीं करेंगे। नव निर्मित बाइपास नारहेड़ा, खेड़ा निहालपुरा, पूरणनगर, नौरंगपुरा, गोपालपुरा, जयसिंहपुर, बनका करवास, खेडक़ी मुक्कड़ व कालूहेड़ा गांव के समीप से होकर गुजरेगा। बाइपास को आबादी से दूर रखा गया है।