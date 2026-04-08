Rajasthan Nikay-Panchayat Election: निकाय-पंचायत चुनाव में जीत के लिए खास रणनीति, भाजपा चलाएगी 5 बड़े अभियान

भाजपा ने प्रदेश में सत्ता आने के बाद नए चेहरों को मौका दिया है। अब ढाई-तीन साल बाद पहली बड़ी परीक्षा होने जा रही है। यह परीक्षा गांवों से लेकर शहरों तक होगी। ऐसे में पार्टी यह संदेश देना चाहती कि नए चेहरों पर जो विश्वास जताया गया है, वह पूरी तरह से खरा उतरा है। इसलिए सरकार की योजनाओं और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में अभियानों के जरिए काम होगा। इसके अलावा भाजपा सामाजिक वर्गों को साधने, संगठन को सक्रिय रखने और मतदाताओं से सीधा संपर्क रखने पर भी जोर दे रही है।