Rajasthan Cabinet Expansion: राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर BJP प्रभारी का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले?

राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, लेकिन अगर हम संतुष्ट होंगे तो किसी को क्यों बदलेंगे, क्यों विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के कामों की लगातार समीक्षा कर रहे है। जब समय आएगा तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हमारे यहां मुख्यमंत्री सारे निर्णय नहीं लेते है। जब महसूस करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन नामों पर चर्चा करेंगे।