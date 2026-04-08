Martial Arts : जयपुर के युवा मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

विशिष्ट अतिथियों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

इस अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुरभि शर्मा ने खिलाड़ियों के समर्पण और मेहनत की सराहना की। कार्यक्रम में राजेश कुमार (सहायक लेखा अधिकारी प्रथम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) भी उपस्थित रहे और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। साथ ही दो बार के पैरा ओलंपियन कृष्णा नागर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कोच प्रदीप सिंह राघव ने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है और यह सफलता अधिक से अधिक युवाओं को खेल और आत्मरक्षा के प्रति प्रेरित करेगी। यह सफल रिकॉर्ड प्रयास जयपुर के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। अकादमी के खिलाड़ियों की यह उपलब्धि शहर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।